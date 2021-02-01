В т/ц «Садарак» оборвался трос лифта, есть погибший

В Гарадагскую районную прокуратуру поступила информация о инциденте, произошедшем в ходе строительно-ремонтных работ 31 января около 10 часов в Торговом центре «Садарак», сообщает прокуратура.

Было установлено, что в трехэтажном здании т/ц оборвался трос лифта, который поднимал строительные материалы. В результате погиб рабочий Рафет Ашрафов (1998), а рабочий Эльсевяр Азизов (1995) получил травмы различной степени тяжести.

По факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 162.2 (нарушение правил охраны труда, приведшее по неосторожности к смерти) УК Азербайджана.

Сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта осмотрели место происшествия и тело. Назначены судебно-медицинская и судебно-техническая экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Следствие по делу продолжается.