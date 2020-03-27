В связи с похоронами народного артиста минкультуры Азербайджана обратилось к гражданам

Министерство культуры обратилось к гражданам по поводу необходимости соблюдения требований особого режима карантина, введенного в стране с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции, в связи с похоронами народного артиста Рауфа Бабаева.

Об этом в пятницу сообщил Trend руководитель пресс-службы министерства Интигам Гумбатов.

Он отметил, что никто не обязан приходить на похоронную церемонию.

«Кончина Рауфа Бабаева — тяжелая утрата для культуры Азербайджана. Обращаемся к гражданам посредством СМИ с призывом, чтобы никто не приходил на похоронную церемонию. Для социальной изоляции правительство приняло решение о введении особого режима карантина. Каждый должен соблюдать эти требования, быть внимательными. Запрещено скопление людей в группы численностью более чем 10 человек. Выражаем наше соболезнование семье, близким и всему азербайджанскому народу в связи с утратой деятеля культуры. Похоронная церемония будет проведена во второй Аллее почетного захоронения в семейном кругу», — сказал Гумбатов.

Напомним, что сегодня на 82-м году жизни скончался народный артист, певец Рауф Бабаев.