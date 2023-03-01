В общей сложности 8 104 606 беженцев из Украины прибыли в страны Европы с начала полномасштабной войны.

Об этом в среду сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно имеющимся в УВКБ сведениям, за последнюю неделю число беженцев выросло на 16 654. Больше всего людей с 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года приняла Россия — 2 852 395. Далее следуют Польша (1 563 386), Германия (1 055 323), Чехия (494 793), Италия (171 739), Испания (168 654), Великобритания (163 500), Болгария (153 170), Франция (118 994), Румыния (117 028), Словакия (110 444) и Молдавия (109 348). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 881 590 беженцев.

По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 21 февраля нынешнего из Украины в соседние страны прибыли 18 843 973 человека. При этом 10 438 840 человек пересекли границу в обратном направлении.