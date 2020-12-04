В стране появится Детский Кодекс: принимаются новые документы, направленные на защиту детства

Защите прав подрастающего поколения наше государство придает особое значение. Отечественное законодательство в этой области постоянно совершенствуется и принимаются новые документы. Так, недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении “Плана действий по реализации Стратегии в интересах детей на 2020-2025 годы”.

Первым направлением в данном плане является усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере защиты детей и формирование институциональных механизмов в этой области с изучением международного опыта.

Речь в частности о повышении эффективности органов опеки и попечительства местных Исполнительных властей, предотвращение насилия в отношении детей. Также будет уделено особое внимание разработке требований к качеству услуг в государственных и негосударственных детских учреждениях, реабилитации и интеграции безнадзорных детей и детей из социально уязвимых семей в общество и т.д. Кроме того, будет разработан рабочий механизм по выявлению детей, находящихся в тяжелых жизненных условиях. По этим направлениям Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей планирует подготовить проект Детского кодекса.

Подготовка десятилетней стратегии и пятилетнего плана деятельности в отношении детей, а в будущем и Детский Кодекс, ускорят решение проблем, с которыми сталкиваются как дети, так и семьи в целом. Они станут важными вспомогательными документами для устранения недостатков в сфере защиты прав детей в нашей стране. Об этом # заявила исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова.

В этих документах отмечается необходимость анализа нынешней ситуации, сбора статистических данных, что было сделано в сфере защиты прав детей, что еще предстоит сделать. Полученные данные будут использованы для улучшения отдельных сфер, касающихся детей.

«Хочется надеяться, что госучреждения, которые будут ссылаться на стратегию, план деятельности, а в дальнейшем и на Детский Кодекс, будут сотрудничать с НПО, работающими с детьми. Такие НПО ближе к гражданскому обществу и в ходе реализации своих проектов порой сталкиваются со сложностями, которые можно быстро и эффективно разрешить совместными усилиями. Такие организации могут предоставить необходимые факты, документы, статистику, свои отчеты», – говорит эксперт.

Принятые документы, по ее словам, позволят комплексно подойти к решению проблем детей.

Ашумова подчеркнула, что нужно пересмотреть уже принятые ранее законы, правила, протоколы и программы, затрагивающие права детей. Некоторые из них нуждаются в редактировании, внесении корректировок, так как уже устарели.

«Скажем, при бракоразводных процессах дети, остающиеся с одним из родителей, должны приходить в отдел пробации для встречи с другим родителем, чаще всего, с отцом. Но это ущемляет права ребенка в том плане, что все происходит в госструктуре на глазах у чужих людей. Для многих детей – это психологическая травма. Эти моменты не учитываются», – говорит эксперт.

Комиссия по делам совершеннолетних также должна работать по-новому, с учетом современных требований. Надо уделять больше внимания инклюзии — работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, для чего надо создать инфраструктуру, привлекать их к образованию. До сих пор не принят закон о ювенальной юстиции, нет обязательной процедуры, где бы говорилось, что при допросе ребенка, совершившего правонарушение, должен наряду с родителями присутствовать психолог и социальный работник. Все эти проблемы связаны с пустотами в законодательстве и, благодаря принятым недавно документам, их будут устранять.

По словам Ашумовой, важно также, чтобы сами дети были осведомлены о своих правах, и в этой области была проведена соответствующая работа. В школах в рамках урока «Познание мира» учащимся рассказывают об этом, информируют, куда обращаться в случае ущемления их прав, дают номера детской горячей линии.

«В начале 2000-ых годов в Азербайджане благодаря работе НПО, соответствующих госучреждений, а также UNICEF были начаты обширные просветительские работы по правам ребенка в школах. Благодаря этому, – говорит эксперт, – министерство образования решило, что есть необходимость в освещении данной темы на уроках. Информации достаточно. Но помимо прав, дети должны знать и о своих обязанностях, и этот момент нуждается в углублении».