В стране начнут разводить диких животных для охоты: преступление против экологии или помощь природе?

В Азербайджане в охотничьих хозяйствах собираются разводить диких животных для санкционированной охоты. Об этом в эфире онлайн-брифинга «Час эксперта» сказал заведующий Службой охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов АР Фируддин Алиев.

По его словам, уже запущен первый подобный проект, в рамках которого будет налажено сотрудничество с предпринимателями.

Чиновник отметил, что искусственное разведение различных видов способствует не только расширению популяции животных, но и развитию нового современного образа отдыха, сказал чиновник.

Отношение к такому проекту в обществе и среди экспертов неоднозначное. Так, как заявил # глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев, официальная позиция его объединения неизменна и однозначна – разведение диких животных в неволе, заказниках для последующей трофейной охоты безнравственно с точки зрения экологической этики и преступно с точки зрения экологии.

«Это ширма, прикрытие для нанесения ущерба и без того израненной, как минимум вследствии оккупации 20% территории на протяжении почти 30 лет, окружающей среды Азербайджана. Предпринимая такие шаги, как искусственное разведение диких животных для охоты, государственные мужи демонстрируют неэтичное отношение к природе», – отметил Гараев.

Контроля над отстрелом, по его словам, как нет, так и вряд ли будет. Сейчас, как говорит зоозащитник, охотник зачастую берет лицензию на отстрел трех животных, а отстреливает 33, дав егерю взятку. Главное, что охотник легально попал на охотничью территорию, потому мы говорим, что грань между охотником и браконьером в Азербайджане стерта.

Биоразнообразие не требует никакого вмешательства извне, оно само восстановится.

«Кто мне докажет, что в стране есть острая экономическая необходимость в отстреле дичи? Этого, слава Богу, нет. Животных и птиц в подавляющем большинстве случаев убивают не ради пропитания, не ради необходимости, не из самозащиты, а ради садистского удовольствия от убийства», – говорит Гараев.

По его словам, почему-то многие считают, что мужчина обязательно должен охотиться, но это средневековое мракобесие, дошедшее до 21 века.

«Мы уже давно говорим о необходимости моратория на охоту, но нас не слышат. Мораторий на охоту был объявлен в стране с октября и продлился только до конца января. Во-первых, это очень короткий срок, во-вторых, непонятно, почему его связали с войной в Карабахе, в-третьих, кто объявляет мораторий без сбора огнестрельного оружия? Как только он объявляется, оружие изымается на хранение, в связи с чем владельцу предоставляется соответствующий документ. У нас 20 тысяч охотников и можно было бы обеспечить временное хранение их оружия», – подчеркнул эксперт.

Руководитель НПО «Хеяджан», член международной комиссии IUCN по защите охраняемых территорий и восстановлению видов Алигейдар Мамедов не является противником охоты, но также не поддерживает инициативу Минэкологии.

«У нас копируют действия Запада, но не всегда то, что актуально там, актуально и в Азербайджане. Так, в Европе волков мало и их охрана закономерна, в нашей же стране популяция этих животных значительно выросла. Они нередко нападают на сельскохозяйственных животных, от чего страдают фермеры, но отстрел волков у нас запрещен. Цель настоящей охоты — регулирование численности животных и птиц. В нашей стране же это превратили просто в бизнес. Разведение животных для охоты — заказное убийство, это живая мишень», – считает он.

По его словам, от охотника в таком случае не требуется особого профессионализма. В настоящей охоте, как говорит Мамедов, выживают наиболее умные животные, которые чувствуют охотника и могут уйти от него, а выращенные в неволе животные не будут приспособлены к выживанию в дикой природе, они не знают, что их там ждет.

Эколог Фикрет Джафаров отметил, что вопрос охоты –специфический. Одни люди считают охоту убийством, другие — хобби.

Человек, выступающий против охоты, любые действия в этом направлении считает незаконными и негуманными. С другой стороны, во многих странах охота поддерживается.

«Значительный доход приносят сафари в Африке, причем там разрешена лицензированная охота даже на крупных хищников, и тем самым поддерживается их численность в природе. В Европе тоже широко распространены охотничьи хозяйства для разведения кабанов, оленей и т.д., особенно распространена птичья охота, в том числе на такие виды, как рябчики и другие ценные для охоты виды птиц», – говорит эколог.

Птицы не одомашниваются и легко приспосабливаются к свободе. Для животных также создаются максимально естественные условия, при которых они не привыкают к человеку. У них остается инстинкт диких животных. Настоящим охотникам будет неинтересно стрелять в дичь, которая привыкла к человеку, отметил Джафаров.

«Те хозяйства, которые занимаются разведением животных, регулярно отпускают некоторое количество выращенных животных в дикую природу, поддерживая их численность. Среда обитания во многих местах нарушена, потому самопроизводство многих животных и птиц ограничено. Это действие с одной стороны позволяет поддерживать естественную природу. С другой, получается предоставить охотникам достаточное количество лицензий для охоты в данных хозяйствах. Я еще лет десять назад предлагал Минэкологии, когда рассматривался вопрос об аннулировании охоты, создать охотничьи хозяйства по птицам, так как охотятся в основном на птиц. Но, – рассказал эколог, – тогда это предложение не было поддержано, но я думаю, что это необходимо, так как численность, особенно кавказских уларов, сильно уменьшилась. Если из 100 выращенных птиц хотя бы 50 выпускать на волю, это была бы большая помощь для биоразнообразия Азербайджана».

Говоря о браконьерах, Джафаров отметил, что больше их не стало, потому как борьбой с ними занялись всерьез. Если браконьером оказалось должностное лицо – никаких поблажек не будет. Егеря на местах и специальные бригады стали чаще задерживать тех, кто занимаются незаконной охотой.