В столице вновь растут цены на яйца, а «виновных» нет

В столичной розничной сети подорожали яйца. Рост цен на основной продукт потребительской корзины населения стартовал в канун новогодних праздников, а к середине января стоимость столового яйца поднялась с 15 до 20– 25 гяпиков.

Наряду с подорожанием ощущается дефицит яиц – в так называемых продуктовых сетях «для бедных» -«ОБА» и «Al Market» цены выросли до 2 манатов 30 гяпиков за упаковку яиц (10 шт.). Впрочем, похожая стоимость фиксировалась накануне в прочей торговой сети. Во многих продуктовых яиц не было. Особняком стоят рынки – цены здесь колеблются в пределах 17 – 18 гяпиков за белые яйца и 19 – 20 гяпиков – коричневые. Цены на бройлеры остаются на прежнем уровне.

Поскольку именно яйца являются основным продуктом питания населения, в условиях снижения доходов и падения покупательной способности, рост цен воспринимается особенно остро.

«Сейчас я уже не могу покупать яйца, как раньше. Ведь подорожали и другие продукты. Работу я потерял из-за пандемии. Денег не хватает. Раньше обычно покупал клетку яиц, сейчас беру штук 15 за эту же цену. Приходится экономить, чтобы хватило денег на другое съестное», — сказал корреспонденту # безработный Эльнур Гусейнов. По словам мужчины, раньше он работал в цехе по пошиву обуви, но магазины закрылись, а вслед за ними и мелкие цеха. Денег едва хватает на самое необходимое.

«Летом я покупала домашние яйца с рук по 20 гяпиков для внуков. Но теперь они поднялись в цене до 30 гяпиков. Приходится брать бройлерные за ту же цену. Яйца в нашей семье — основная еда. Ими можно заменить мясо, которое стало не по карману», — рассказала пенсионерка Наташа Дмитрова.

Подорожание яиц в декабре – явление привычное, но причин резкого повышения ценников во всей торговой сети традиционно никто объяснить не может. По информации птицеводческих комплексов, цены у них прежние.

«Подорожание не имеет рыночных, либо производственных причин. Это также не связано с таможенными пошлинами. Возможны лишь проблемы логистического характера у поставщиков в связи с карантином. Такое может приводить к дефициту и полагаю, уже на днях все наладится. Я говорил с производителями. Они не повысили цены на свой продукт», — сказал в беседе с нами глава НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов.

Птицеводческие хозяйства не повышали цен, сообщил # председатель Общества птицеводов Азербайджана Айдын Велиев, комментируя дефицит и подорожание яиц.

«Отпускные цены у нас прежние. Производители пока не повышают цен. Это торговые сети диктуют свою ценовую политику. Но если так пойдет дальше, мы тоже поднимем цены, — предупредил Велиев. -Поскольку сильно подорожали корма, которые импортируются из-за границы, особенно из России, Украины и др. стран. Покупать их так дорого для наших птицеводческих хозяйств нерентабельно. Замечу, что удорожание не связано с ростом цен на автомобильное топливо, но львиную долю себестоимости конечной продукции формируют именно цены на корма и добавки. А они немилосердно дорожают».

Корма будут расти в цене и дальше, продолжил председатель общества. Россия повышает пошлины и сокращает экспорт зерновых. Так, с 15 февраля в пределах квоты в размере 17,5 млн. тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы будет действовать пошлина на пшеницу в €25 за тонну. С 1 марта размер этой пошлины будет повышен до €50 за тонну, а с 15 марта вводят пошлины на экспорт кукурузы и ячменя в €25 и €10 за тонну соответственно.

«Пошлинная надбавка ожидается весной, но уже сейчас экспорт российского зерна обходится дороже, — заметил он. — Цены растут по-разному – на 25%, 30% 50%. Корма и добавки завозятся из России, Украины, Европейских стран, Турции, Средней Азии, Беларуси. Но поскольку себестоимость продукции зависит на 70% от дорожающего корма, в любом случае изменения в цене последуют».

Повышению себестоимости местного производства во многом способствует тенденция роста цен на зерновые. Ведь, как правило, все зерновые ингредиенты комбикормов являются биржевым товаром, а цены на них колеблются в соответствии с рыночными тенденциями. И пока фьючерсные нефтяные контракты тестируют очередные минимумы, мировые цены на зерно идут вверх.

Сегодня в Азербайджане крупные промышленные птицекомплексы по производству мяса бройлеров производят комбикорма для бройлеров на собственных комбикормовых заводах, которые являются частью их производственной структуры. Ингредиенты комбикормов, как правило, привозные. В Азербайджан ввозятся пшеница, кукуруза из России и Украины. Ввозится соевый шрот в достаточно больших объемах из Бразилии и Украины. Кстати, импортируемые витаминно-минеральные премиксы, которые являются основой комбикормов, тоже дорожают. Ветеринарные препараты и вакцины для выращивания птицы практически все импортные и цены на них, по данным специалистов, тоже растут.