Турецкие власти запретили выдачу видов на жительство (ВНЖ) всем иностранцам во всех районах Стамбула. Об этом пишет газета Milliyet.

По информации издания, исключения коснутся только тех, кто приехал в город с целью лечения, обучения и международной торговли.

На сегодняшний день в Стамбуле проживают более 1,2 миллиона иностранцев, 535 тысяч из которых являются сирийцами. Всего в Турции, по неофициальным данным, живут более семи миллионов иностранных граждан. В октябре 2022 года было принято решение запретить выдачу ВНЖ в 10 районах столицы страны. В марте этого года меру распространили на все 39 районов, сообщила газета.

Подчеркивается, что местное МВД и департамент миграции официально не комментировали расширение запрета, а список закрытых для выдачи вида на ВНЖ районов Стамбула в последнее время не менялся.