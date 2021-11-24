В Стамбуле 24-25 ноября состоится 37-е министерское заседание Постоянного комитета по экономическому и коммерческому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОИС). Встреча министров пройдет под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Управлении по стратегии и бюджету при Администрации президента Турции сообщили, что на встрече состоится обмен мнениями о роли исламского банкинга в поддержке предприятий малого и среднего бизнеса (KOBİ) в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

На министерской встрече также будут оценены проекты резолюций, подготовленные экспертами высокого уровня по итогам технических обсуждений повестки дня 17-18 ноября.

На встрече будут обсуждены результаты усилий COMCEC по развитию сотрудничества в сферах торговли, транспорта и связи, сельского хозяйства, туризма, сокращения бедности и финансового сотрудничества между странами-членами комитета.

Кроме того, на встрече будут представлены проекты Стамбульского арбитражного центра ОИС и Исламского индексного фонда.

COMCEC объединяет 57 стран-членов, еще 5 стран обладают статусом наблюдателя в комитете. Является основным директивным органом на уровне министров, собирается ежегодно с 1984 года и реализует множество важных проектов и программ с целью развития торгово-экономического сотрудничества между странами-членами.

Организация нацелена на поиск решения проблем развития исламских стран.