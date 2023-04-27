Крупнейший в мире фестиваль авиации и космических технологий TEKNOFEST стартовал 27 апреля на территории аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле.

Как сообщает Агентство Анадолу, популярный фестиваль TEKNOFEST открыл свои двери для любителей науки и технологий в седьмой раз.

Мероприятие проводится на ежегодной основе с 2018 года совместными усилиями фонда T3 и Министерства промышленности и технологий Турции. Активную поддержку начинанию оказывают компании и организации, вносящие вклад в технологическое развитие страны.

В рамках TEKNOFEST ежегодно проводятся множество мероприятий, таких как конкурсы технологий, авиашоу, концерты, выступления на различные темы.

Целью фестиваля является повышение интереса общества к науке и технологиям, а также информирование о достижения современной Турции.

В рамках TEKNOFEST проводится множество конкурсов, в которых принимают участие сотни тысяч молодых людей.

Нынешний фестиваль в Стамбуле продлится с 27 апреля по 1 мая.

В целом будет организован 41 конкурс в 102 различных номинациях, в которых примут участие 332 тыс. команд и более 1 млн конкурсантов. Призовой фонд составляет более 13 млн турецких лир, еще 30 млн лир выделено для поддержки.

Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы различные красочные авиашоу с участием «Турецких звезд», Solo Türk, вертолетов Hürkuş, Gökbey, Aksungur, БПЛА Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, ATAK и Anka.

На площадке фестиваля будет впервые представлен новый турецкий беспилотный военный самолет KIZILELMA, который уже совершил посадку в аэропорту Ататюрка. Полет из аэропорта Чорума в мегаполис занял 35 минут.

Гости TEKNOFEST смогут осмотреть также новый отечественный военный вертолет GÖKBEY.

Билеты можно приобрести бесплатно, пройдя регистрацию на сайте teknofest.org.

После Стамбула фестиваль TEKNOFEST-2023 пройдет на 11-й авиабазе Этимесгут в Анкаре с 30 августа по 3 сентября.