В США задержан российский аналитик Игорь Данченко, который в 2016 году участвовал в сборе компрометирующей информации о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией, сообщила в четверг, 4 ноября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

По сведениям газеты, Данченко был важным источником информации для британского экс-разведчика Кристофера Стила, собиравшего перед выборами 2016 года компромат на Трампа. Впоследствии выяснилось, что «досье Стила», обнародованное в начале 2017 года на сайте BuzzFeed, содержит много непроверенной и неточной информации о Трампе.

Эти данные в свое время использовались оппонентами экс-президента США из числа демократов. Выдержки из досье широко публиковались в американских СМИ, большинство из которых тогда было настроено против Трампа.

Многие факты из «досье» были впоследствии опровергнуты в результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, однако оставалось неясным, как именно некоторые сведения попали к Стилу. The New York Times утверждает, что Данченко был «первостепенным» источником информации для Стила. (DW)