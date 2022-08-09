Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, заявила, что судья выдал ордер на арест самолета Airbus, стоимостью $90 млн, принадлежащий находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Скочу. Согласно судебным документам, самолет сейчас находится в Казахстане.

Скоч, миллиардер и депутат Думы от «Eдиной России», первоначально попал под санкции Минфина США в 2018 году за предполагаемые связи с российскими организованными преступными группировками. После вторжения России в Украину, управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело против Скоча новые санкции.

По словам американских прокуроров, Андрей Скоч владеет самолетом через подставные компании и трасты, связанные с его романтической партнершей. Платежи в долларах США за регистрацию и страхование самолета продолжали производиться в период с 2018 по 2021 год, несмотря на санкции.

Федеральный прокурор Дэмиан Уильямс заявил в понедельник, что «ордер на арест частного самолета Андрея Скоча демонстрируют приверженность прокуратуры Южного округа Нью-Йорка партнерству с оперативной группой Минфина США (REPO) в преследовании российских олигархов, находящихся под санкциями, и их заблокированной собственности. Мы продолжим использовать все доступные правовые инструменты для обеспечения соблюдения наших законов о борьбе с отмыванием денег и преследования тех, кто пытается использовать финансовую систему США для нарушения санкций и уклонения от них».

По данным журнала «Форбс», Скоч является деловым партнером Алишера Усманова. В активах Скотча – 61,5 % акций аэропорта Внуково.

98-метровая яхта, оценочной стоимостью в $135 млн, принадлежащая семье Скоча, в июне бросила якорь в порту Дубая. (Голос Америки)