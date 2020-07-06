В США выборщиков обязали голосовать в соответствии с волей штата

Верховный суд США разрешил штатам наказывать членов избирательной коллегии, которые голосуют на президентских выборах вопреки воле штата, сообщает CNN.

Все девять верховных судей поддержали инициативу, обязывающую выборщиков голосовать за того кандидата, который побеждает по результатам голосования избирателей, передает телеканал.

Выборы в США проходят в два этапа. На первом проводится всеобщее голосование в каждом штате страны, после которого победитель получает голоса всех выборщиков от данного штата. Коллегия, состоящая из выборщиков штатов, закрепляет волю избирателей формальным голосованием. При этом возможны ситуации, при который выборщик от штата голосует вопреки результатам всеобщего голосования в этом штате.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.