В США возобновят смертную казнь после почти 20 лет перерыва

Федеральные власти Соединенных Штатов намерены возобновить в июле смертную казнь после почти 20-летнего перерыва. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

Там говорится, что генеральный прокурор страны Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем определить сроки приведения в исполнение смертной казни четырех заключенных, осужденных за убийство, двое из них — за изнасилование детей.

Исполнение смертной казни данных заключенных запланировано на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа.

Казнь будет проводиться с использованием препарата, при приеме в больших дозах которого смерть наступает от остановки дыхания.(Газета.Ru)