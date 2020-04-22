В США умерла актриса Ширли Найт

Американская актриса Ширли Найт умерла в среду в США в возрасте 83 лет. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter, передает ТАСС.

Ширли Найт была дважды номинирована на премию «Оскар»за роли в фильмах «Сладкоголосая птица юности» (Sweet Bird of Youth, 1962) и «Тьма наверху лестницы» (The Dark at the Top of the Stairs, 1960). Актриса была удостоена премии Tony и трех премий Emmy. Она также известна по ролям в фильмах «Если бы эти стены могли говорить» (If These Walls Could Talk, 1996), «Люди дождя» (The Rain People, 1969) и «Лучше не бывает» (As Goog As It Gets, 1997). Всего на ее счету более 100 ролей в кино и сериалах.

По данным журнала, смерть наступила от естественных причин.

| 2020-04-23T01:12:56+00:00 23 апреля 2020, 01:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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