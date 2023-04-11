В Луисвилле, в американском штате Кентукки, сотрудник банка застрелил пятерых коллег и ранил ещё девять человек, в том числе двух полицейских. Полиция сообщила, что он вёл трансляцию массового убийства в инстаграме.

Полицейские открыли по нападавшему, вооружённому винтовкой, огонь – он «был смертельно ранен» на месте, сообщила полиция Луисвилла. В стрелке опознали 25-летнего Коннора Стерджена, который стал штатным сотрудником банка в прошлом году. По информации CNN, Стерджен знал, что его собираются уволить.

Ранее Стерджен не попадал под подозрения полиции. Менеджер банка охарактеризовал его как сдержанного и спокойного человека. «Я никогда не видел, чтобы Стерджен сердился или расстраивался из-за чего-либо на публике», – сказал он.

Комментируя случившееся, президент США Джо Байден в очередной раз призвал к реформе закона об оружии. Стрельба в Луисвилле стала 146 случаем массового убийства в США с начала года. (svoboda.org)