В США считают, что вирусная нагрузка COVID-19 повышается в результате мутации

Американские ученые выяснили, что вирусная нагрузка COVID-19 значительно повышается в результате мутации D614G. Выводы исследователей опубликованы в среду в электронной научной библиотеке medRxiv.

Специалисты методистского госпиталя в Хьюстоне (штат Техас) изучили более 5 тыс. штаммов коронавируса. Они пришли к выводу, что распространение коронавируса в Хьюстоне к настоящему моменту происходило двумя волнами, одна из которых прошла весной, а вторая — летом этого года. Исследования начались еще в марте.

У 99% пациентов, заразившихся во время второй волны распространения коронавируса, была обнаружена его мутация, получившая кодовое название D614G. Ученые отмечают, что при этой мутации значительно возрастает вирусная нагрузка COVID-19, то есть увеличивается количество частиц вируса, попадающих в организм человека при заражении.

Специалисты указывают на то, что вирусная нагрузка повышает скорость распространения вируса. При этом они не выявили связи между количеством частиц вируса в организме человека и тяжестью вызываемого им заболевания. Результаты этого исследования к настоящему моменту не были подтверждены независимыми экспертами.(ТАСС)