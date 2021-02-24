В США Россию назвали ослабевающей державой

Кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия является ослабевающей державой. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он призвал не недооценивать мощь страны, а также расширять круг партнеров для оказания противодействия Москве и быть твердыми в своих действиях.

По его словам, страны могут оказать влияние на решения российских властей, если ответ будет идти не только по линии США.

«Хотя во многом Россия – это ослабевающая держава, она как минимум может быть деструктивной под руководством президента России Владимира Путина как укрепляющиеся державы, такие как Китай», — сказал Бернс.