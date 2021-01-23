В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления изменил рекомендации относительно вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, при этом предупредил, что результат смешивания вакцин еще не изучен.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщает в пятницу New York Times.

Как сообщает издание, CDC разместил новые рекомендации на сайте в четверг, однако без особого уведомления. Согласно этим рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат на другой между двумя дозами в «исключительных ситуациях». При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучены.

Кроме того, CDC также допускает увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель, если невозможно ввести вторую дозу раньше.

По словам представителя CDC Кристен Нордланд, «намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах».

Как отмечает издание, до этого CDC строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать.

В США на данный момент одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna.