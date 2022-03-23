Сенаторы и Минфин США обсудят законопроект, который позволит заблокировать золотой резерв России, который составляет около $132 млрд. Об этом пишет Axios.

Ожидается, что встреча двухпартийной группы сенаторов с министром финансов США Джанет Йеллен состоится на этой неделе. Также существует вероятность, что верхняя палата Конгресса может принять законопроект в ближайшие дни.

Инициативу внесли в Конгресс в начале марта. В последние две недели в проект закона были внесены изменения. О каких именно правках идет речь — не уточняется.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия из-за санкций США, Европы и их союзников не сможет использовать почти половину золотовалютных резервов – около $300 млрд. («Газета.Ru»)