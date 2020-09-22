В США прошли испытания истребителя шестого поколения

Пентагон спроектировал, построил и провел испытания прототипа первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance. Об этом заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.

«Мы уже построили и подняли в воздух полномасштабный демонстрационный летный образец, и мы побили все рекорды в этом деле. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше», — сообщил Ропер.

По его словам, проектирование Х-самолета предполагало активное использование цифровой инженерии и открытой архитектуры, как это уже делали в случае американо-шведского реактивного учебного самолета eT-7 Red Hawk.

Под управлением нового самолета в воздухе окажется и группа беспилотных аппаратов, отметил специалист. Они будут сопровождать истребитель, который будет выступать ведущим в боевом звене. Летные, боевые характеристики, а также скорость и количество построенных прототипов самолета чиновник раскрыть отказался.

Отмечается, что если Конгресс США одобрит соответствующую программу, с конвейера ежегодно ряды ВВС будут пополнять 50-80 истребителей шестого поколения.

Ропер также добавил, что новый истребитель должен обеспечить Соединенным Штатам неоспоримое стратегическое преимущество в воздухе и поставить Китай и Россию в состояние технической неопределенности относительно военных возможностей Пентагона.