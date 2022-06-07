Специальный комитет Палаты представителей Конгресса продолжает расследование имевшего место 6 января 2021 года нападения на Капитолий сторонников Дональда Трампа, пытавшихся оспорить его поражение на выборах.

На этой неделе расследование вступает в новую фазу: на слушаниях будут обсуждаться проявления насилия в ходе тогдашних событий и вопрос о том, кто его спланировал.

«Это был переворот, организованный президентом против вице-президента и против Конгресса с целью отменить президентские выборы 2020 года», – заявил в недавнем интервью член Палаты представителей Джейми Раскин, один из демократов, входящих в комитет.

«Мы собираемся рассказать всю историю того, что произошло. Это был мятеж с применением насилия и попытка переворота, и нас спасло то, что (тогдашний вице-президент) Майк Пенс отказался следовать этому плану», – сказал Раскин.

Комиссия из семи демократов и двух республиканцев провела большую часть прошлого года, расследуя события, предшествовавшие событиям 6 января, когда тысячи сторонников Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались предотвратить официальное подтверждение победы Джо Байдена на президентских выборах.

Комитет еще не объявил, каких свидетелей он вызовет на слушания 10 июня. Слушания пройдут в прайм-тайм, чтобы привлечь внимание как можно большего числа американцев. В программных расписаниях ABC и CBS News указано, что сети планируют транслировать слушания в четверг в прямом эфире.

В ближайшие две недели ожидается еще пять слушаний. (Голос Америки)