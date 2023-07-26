Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам июльского заседания повысила базовую ставку на 25 б. п., до 5,25-5,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

«Комитет (комитет по операциям на открытом рынке, FOMC) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,50%», — говорится в сообщении.

При этом регулятор отметил, что не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем. «При определении степени дальнейшего ужесточения ДКП [денежно-кредитной политики], которое может оказаться целесообразным для возвращения инфляции к 2%, комитет примет во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, задержки, с которыми она влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые условия», — также сообщили в ФРС.(ТАСС)