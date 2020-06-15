В США отказались рассматривать ряд исков о злоупотреблениях полиции

Верховный суд решил не рассматривать в следующую сессию, которая начнется в октябре, ряд исков о злоупотреблениях полиции. В одном деле на грабителя спустили полицейскую собаку уже после того, как он сдался, и он получил укусы. В другом деле полицейские вместо того, чтобы воспользоваться при обыске имевшимся у них ключом, применили светошумовые гранаты. В третьем деле полиция застрелила 10-летнего мальчика, преследуя невооруженного подозреваемого.