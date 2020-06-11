В США освободили под залог экс-полицейского, участвовавшего в задержании Джорджа Флойда

Бывший сотрудник полиции города Миннеаполис (штат Миннесота) Томас Лейн, которому были предъявлены обвинения в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, освобожден под залог. Об этом сообщила в среду газета Star Tribune.

Лейна содержали в тюрьме округа Хеннепин (штат Миннесота). Ему инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к непредумышленному убийству. Такие же обвинения предъявлены двум другим участникам задержания Флойда. Суд установил для Лейна залог в размере $750 тыс.

Адвокат Лейна Эрл Грей ранее заявил в интервью журналистам телеканала СNN, что его клиент на момент задержания Флойда работал в полиции всего четыре дня. По словам защитника, Лейн пытался оказать афроамериканцу медицинскую помощь, в частности сделать искусственное дыхание.

Флойд умер после того, как полицейский Дерек Шовин применил при его задержании жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили. В их число входили Шовин и Лейн. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.(ТАСС)