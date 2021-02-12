В США назвали условие отмены санкций против России

США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.

Как передает РИА Новости, об этом заявил на заседании СБ ООН представитель американской миссии Родни Хантер.

«Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс», — сказал Хантер.