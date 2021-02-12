В США назвали условие отмены санкций против России

США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.

Как передает РИА Новости, об этом заявил на заседании СБ ООН представитель американской миссии Родни Хантер.

«Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс», — сказал Хантер.

По его словам, «Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на восточной Украине и прекратить оккупацию Крыма». «Мы призываем Россию вывести свои силы с Украины, прекратить поддержку вооруженных групп и выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений», — добавил он.

| 2021-02-12T02:36:10+04:00 12 февраля 2021, 08:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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