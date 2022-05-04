Программа по созданию американских истребителей шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) может стать самой дорогой авиационной программой в истории. Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл отметил, что каждый самолет будет стоить несколько сотен миллионов долларов. Об этом, как передает Лента.ru, сообщает Defense News.

По оценкам Кендалла, истребитель, который разрабатывают в рамках программы NGAD, будет «невероятно эффективным» самолетом. Истребитель будет действовать вместе с менее дорогими беспилотными платформами, которые позволят расширить его возможности.

ВВС планирует, что ведомые беспилотники будут стоить вдвое меньше, чем пилотируемые самолеты. Это значит, что беспилотные аппараты будут дороже истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Кендалл отметил, что ВВС прорабатывает в рамках программы NGAD шаги, которые позволят снизить эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе. Модульная конструкция позволит сократить расходы на модернизацию и техническое обслуживание.