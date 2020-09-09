В США назвали число детей, заразившихся коронавирусом

Более 500 тысяч детей в США заразились новым коронавирусом с начала эпидемии в стране, следует из данных, обнародованных Американской академией педиатрии (AAP).

В своем докладе организация представила результаты исследования случаев коронавируса среди детей по состоянию на третье сентября. Специалисты собрали данные по заболеванию детей разного возраста, которые сообщали департаменты здравоохранения 49 штатов, Нью-Йорка, Пуэрто-Рико и Гуама. Штат Техас не был включен в выборку.