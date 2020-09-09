В США назвали число детей, заразившихся коронавирусом

Более 500 тысяч детей в США заразились новым коронавирусом с начала эпидемии в стране, следует из данных, обнародованных Американской академией педиатрии (AAP).
В своем докладе организация представила результаты исследования случаев коронавируса среди детей по состоянию на третье сентября. Специалисты собрали данные по заболеванию детей разного возраста, которые сообщали департаменты здравоохранения 49 штатов, Нью-Йорка, Пуэрто-Рико и Гуама. Штат Техас не был включен в выборку.
«Общее количество случаев заболевания COVID-19 у детей: всего зафиксировано 513 415 случаев COVID-19, это 9,8% от всех случаев», — говорится в тексте.
Специалисты отметили, что на 100 тысяч детей приходится 680 случаев заражения. С 20 августа по 3 сентября было выявлено свыше 70 тысяч новых случаев заражения.
Показатели смертности были зафиксированы по данным депздравов 42 штатов и Нью-Йорка. От общего числа летальных исходов людей с коронавирусом дети составили от 0% до 0,3%. В общей сложности скончались 103 заболевших ребенка.