в США мобилизовали спецотряд для возможной эвакуации Белого дома

Ранее мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Баузер продлила срок режима чрезвычайного положения еще на один месяц в связи с растущим количеством случаев коронавирусной инфекции. Существуют опасения, что вспышка коронавируса в Вашингтоне примет масштабы, которое сделает невозможным нормальное функционирование правительства.

Как пишет издание, объединенный специальный отряд столичного региона (JTF-NCR) в составе 10 тысяч силовиков был сформирован 16 марта. Кроме защиты столицы США от возможного противника во всех направлениях отряд должен быть готов перебросить в безопасное место не только Белый дом, но и другие ключевые ведомства.(РИА Новости)