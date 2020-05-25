В США конгрессмены потребовали убрать свастику с могил немецких солдат

Группа парламентариев от обеих партий Конгресса США потребовала убрать изображения свастики с трех могил немецких военнопленных, похороненных в Соединенных штатах, сообщает газета Wall Street Journal.

Соответствующее письмо конгрессмены направили в министерство по делам ветеранов.

Два надгробия эпохи Второй мировой войны, о которых говорится в письме, находятся на военном кладбище в Форт Сэм Хьюстон в Техасе, еще одно — на кладбище Форт Дуглас в штате Юта.

Издание сообщает, что на двух могилах в Техасе находится изображение немецкого Железного креста со свастикой, а также надпись «он умер далеко от своего дома ради фюрера, народа и родины». На могиле в Техасе также выбит крест со свастикой.

В министерстве по делам ветеранов в свою очередь сообщили, что не намерены «тревожить эти захоронения» и сослались на соответствующие прецеденты и Женевские конвенции. (gazeta.ru)