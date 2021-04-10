В США изучают вопрос репараций потомкам рабов

Конгресс США в предстоящие дни изучит вопрос выплат репараций гражданам страны, предки которых пострадали от рабства. Об этом сообщил председатель комитета по делам юстиции Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер, особо выделив «исторический» характер намеченного на 14 апреля заседания.

Законопроект о создании экспертной комиссии был предложен более 30 лет назад, однако находился под сукном. Между тем чернокожие в США по-прежнему сталкиваются с плохим доступом к образованию и здравоохранению, отметил Надлер. Он рассчитывает, что заседание Конгресса продвинет на новый уровень национальные дебаты о реакции на жестокое обращение с афроамериканцами во времена рабства и расовой сегрегации.

В 2020 году в Соединенных Штатах и многих других странах неоднократно проходили массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после резонансной гибели Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе в конце мая. Информация о происшествии стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. (DW)