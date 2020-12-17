В США еще одному медработнику стало плохо после прививки вакциной Pfizer

Ранее издание писало, что сильная аллергическая реакция проявилась у одного медработника на Аляске во вторник после прививки от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, он был госпитализирован. По данным газеты, его реакция на вакцину была схожа с той, которая проявилась, предположительно, у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе. Страдал ли он аллергией на лекарственные препараты, неизвестно.

Как сообщает New York Times, в среду у еще одного работника той же больницы на Аляске проявилась отрицательная реакция после получения дозы вакцины: через десять минут после инъекции у него возникли припухлости под глазами, головокружение и першение в горле. Его доставили в отделение оказания экстренной помощи и дали ряд лекарств. По данным больницы, его реакция на вакцину не рассматривалась как аллергическая. Через час медработник пришел в норму и был выписан.(РИА Новости)