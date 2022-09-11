Прошел 21 год со дня террористической атаки в США, в результате которой погибли почти три тысячи человек. Последствия этого теракта, ставшего поворотным моментом как в истории мировой политики, так и в сфере безопасности, ощущаются до сих пор.

Ровно 21 год назад террористы «Аль-Каиды» направили захваченные пассажирские самолеты на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Теракт 11 сентября 2001 года стал крупнейшим в мировой истории по числу жертв, а сама эта дата – одним из самых трагических дней в истории США и мира в целом. В результате атак погибли 2 977 человек, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами.

Несмотря на прошествие двух десятилетий, не утихают дискуссии о мировом порядке, необходимости разработки новых стратегий безопасности и одностороннем вмешательстве со стороны США.

Этот теракт стал отправной точкой для внешней политики и стратегии безопасности Джорджа Буша, занимавшего тогда пост президента США, а также его преемников – Барака Обамы и Дональда Трампа.

Теракты 11 сентября 2001 года – серия из четырех скоординированных терактов, совершенных в США террористами «Аль-Каиды».

В 08:46 11 сентября четыре группы террористов (19 человек) захватили четыре рейсовых пассажирских самолета.

Террористы направили два самолета на башни Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Рейс 11 American Airlines врезался в северную башню центра, а рейс 175 United Airlines – в южную.

В результате обе башни обрушились, вызвав вокруг серьезные разрушения.

Третий самолет (рейс 77 American Airlines), захваченный пятью террористами, был направлен на здание Пентагона недалеко от Вашингтона.

Четвертый самолет (рейс 93 United Airlines) упал на поле в штате Пенсильвания.

Позже в СМИ появилась информация о том, что пассажиры и экипаж авиалайнера сделали все для того, чтобы перехватить управление самолетом. Последующий анализ «черных ящиков» показал, что пассажиры все же пресекли действия террористов.

Тот факт, что американские СМИ ограничились публикацией фото поврежденного здания Пентагона, вызвал споры о том, был ли в действительности совершен теракт.

События 11 сентября 2001 года, в результате которых были разрушены башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, стали настоящей трагедией для рядовых американцев. В то же время эти теракты дали повод администрации Буша начать незаконное военное вторжение в Афганистан и Ирак.

До сих пор неясно, кто был действительным организатором этих терактов. Мировые эксперты, имеющие за плечами многолетний опыт работы в силовых структурах, сходятся в одном – совершить подобную атаку могли только спецслужбы, но никак не террористы.

Несмотря на то что ответственность за атаки взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» во главе с Усамой бен Ладеном, ожесточенные дискуссии о теракте 11 сентября не прекращаются по сей день. (Анадолу)