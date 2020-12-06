В США блогер обнаружила у себя коронавирус в прямом эфире

В США блогер в ходе прямой трансляции в TikTok нашла у себя симптомы коронавируса нового типа, пишет газета New York Post.

Отмечается, что 19-летняя Мэрин Шорт вела онлайн-трансляцию, во время которой она тестировала кофе из известной сети кофеен. Девушка добавила в напиток большое количество разных добавок, в том числе ванильный и карамельный сиропы, взбитые сливки.

Однако Шорт, попробовав получившийся напиток, заметила, что не чувствует его вкуса. В итоге девушка стала паниковать, заявив, что у нее может быть COVID-19.

Видео из соцсети стало вирусным, оно набрало 700 тыс. лайков. После этого Шорт выложила новый ролик, в котором сообщила, что ее тест на коронавирус оказался отрицательным.(Газета.Ru)