В США 11-летний ребенок угнал школьный автобус

Одиннадцатилетний мальчик угнал школьный автобус в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, полицейские начали за ним погоню и задержали его, передает местный телеканал WBRZ со ссылкой на полицию.
Утром в воскресенье ребенок, предположительно, пробрался в автобус в северной части города и смог завести его. Полиция начала погоню за угнанным автобусом около 11.00 по местному времени. Примерно через полчаса автобус врезался в газопровод и затем в дерево.
Полицейские окружили автобус, вывели угонщика из автобуса и надели на него наручники. Мальчика поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних по нескольким обвинениям, включая кражу автомобиля и совершение насилия при отягчающих обстоятельствах. В данном случае, сообщили в полиции, речь идет о том, что злоумышленник «намеренно пытался врезаться на транспортном средстве». (РИА Новости)
| 2020-10-12T09:07:25+04:00 12 октября 2020, 11:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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