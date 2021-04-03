В Совфеде призвали ответить на санкции Украины

Москва должна обязательно ответить на санкции Киева, однако закрывать украинский культурный центр в Москве не стоит. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в субботу, 3 апреля.

Речь идет о рестрикциях , введенных накануне Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в отношении 10 российских компаний, а также филиала Россотрудничества в Киеве.

«В таких случаях принято отвечать зеркально. Отвечать обязательно надо. Но будь моя воля — выбирая ответные меры, следовало бы воздержаться от встречного закрытия украинского культурного центра в Москве. Не надо уподобляться доморощенным националистам. Контакты между людьми, прежде всего гуманитарные, не должны страдать от идиотизма украинских властей», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Косачев также отметил, что Русский дом в украинской столице в последние годы продолжал работу, несмотря на усилия радикалов, так как был востребован среди местного населения.

Решение о санкциях, как отметил вице-спикер Совфеда, является очередным примером деградации украинских властей при реализации политического курса в отношении России.

О введении санкций в отношении филиала Россотрудничества в Киеве накануне сообщило издание «Украинская правда», ссылаясь на источник в СНБО. Отмечалось, что рестрикции подразумевают запрет на деятельность как самого филиала, так и 10 российских компаний.

Кроме того, ограничительные меры коснулись еще 57 организаций, связанных с гражданами Украины, которые, по заявлению президента страны Владимира Зеленского, входят в «топ-10 украинской контрабанды».

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил внесение в санкционный список ряда российских компаний, однако не уточнил, каких именно.

В конце марта стало известно, что СНБО Украины готов рассмотреть вопрос о запрете деятельности Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Киеве после того, как в Россотрудничестве назвали Тараса Шевченко российско-украинским поэтом.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию об украинских рестрикциях, усомнилась в истинности причин введения санкций против Россотрудничества (iz.ru)