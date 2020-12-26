В Совбезе Украины раскритиковали Зеленского за слова о войне с РФ

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о готовности мобилизовать и мужчин, и женщин «в случае нападения России».

Кривонос выразил мнение в интервью украинскому порталу HB, что повальная мобилизация приведет к повальному же дезертирству, так как «патриотизм на Украине не поддерживается на уровне государства». Он привел примеры из 2014 и 2018 годов, когда многие мобилизованные просто сбегали.

Также Кривонос усомнился в том, что граждане поголовно умеют обращаться с оружием и горят желанием участвовать в военных действиях. Он отметил, что для этого людей необходимо обучить и идеологически воспитать.