Резолюция России о биолабораториях США в Украине и беспилотниках с боевыми комарами провалилась в Совете Безопасности ООН – за принятие документа проголосовала только сама Россия и Китай, против выступили США, Великобритания и Франция, остальные 10 членов Совета воздержались от голосования. Для принятия резолюции требовалось набрать девять голосов из 15-ти.

«Сожалеем, что наши западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Стало очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией, и проведет по ним расследование», – заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Перед голосованием Россия предоставила членам Совбеза объемный документ, в котором утверждала, что Пентагон проводит в Украине военные биологические разработки, нарушая международную конвенцию о запрете использования биологического оружия. В частности, постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что Украина намерена применить против российской армии беспилотники с комарами, зараженными инфекционными заболеваниями.

«Такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний», – бездоказательно заявлял Небензя. По его словам, боевые комары могут быть более эффективными, чем «самое современное вооружение и военная техника». Так, укушенный солдат больше не сможет выполнять поставленные перед ним задачи.

Обвинения США в том, что они создали биолаборатории в Украине, Россия выдвинула сразу после начала войны. Небензя утверждал, что Москве удалось захватить некие документы, которые якобы свидетельствуют о работе американских специалистов со штаммами смертельно опасных заболеваний – чумы и холеры. Также, по словам Небензи, они изучали возможности распространения инфекций с помощью птиц и летучих мышей.

Россия потребовала, чтобы представители 197 стран, подписавших конвенцию о биологическом оружии, изучили вопрос об американских биолабораториях в Украине. Однако Москва не добилась успеха – страны не пришли к консенсусу по этому вопросу, говорилось в заключительном отчете. Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала обвинения России «чистой воды измышлениями, выдвинутыми без малейших доказательств», а все обсуждения данной темы – «колоссальной тратой времени».

Истории России о биолабораториях и боевых комарах возмутили даже представителя Албании в ОНН Ферита Ходжу. «Я задаю вопрос: что, Совету Безопасности больше нечем заняться? Сколько мы будем тратить свое время и ресурсы на подобные злоупотребления?» – заявил он на очередном заседании.

«Зачем распространять ложную информацию, которая не отвечает никаким научным параметрам? Для чего нужно распространять беспочвенные инсинуации в отношении других государств-членов? Мы не можем подыгрывать этой пропаганде просто потому что Российская Федерация предпочитает выступать, упивается своими речами и искажает реальность», – сказал Ходжа и потребовал прекратить войну России против Украины. (moscowtimes.ru)