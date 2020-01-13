В Сочи должен побывать каждый, кто играет в КВН

В Сочи стартовал 31-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН». Невозможно представить «КиВиН» без зимнего Сочи, а Сочи в свою очередь без этого праздника юмора.

Международный фестиваль юмора и смеха проходит здесь ежегодно и является самым важным, самым массовым и самым впечатляющим мероприятием года для всего международного союза КВН.

Традиционно главной площадкой фестиваля стал легендарный отель «Жемчужина», где поселилась большая часть участников фестиваля и находится штаб фестиваля и руководство.

В олимпийскую столицу России в этом году приехали почти пять тысяч молодых юмористов, представляющие более 500 команд.

Азербайджан на фестивале представлен новой командой – «Сборная телевизионных ведущих».

Планы у команды – далеко идущие: «Как известно, именно фестиваль «КиВиН» является главным стартом нового сезона всего КВН, так как именно здесь решается судьба команд – участников на текущий год, и формируются составы главных телевизионных лиг – Премьер лиги и Высшей», — рассказывает # Гюльтан Лазымова, руководитель команды.

По ее словам, участие нашей команды в Сочи связано с так называемым этапом «перезагрузки» азербайджанского КВН:

«Азербайджан в последние годы является постоянным участником фестиваля «КиВиН». В этом году мы представляем в Сочи новую команду и новый концепт. В составе команде есть известные квнщики. Некоторые участники команды успели стать чемпионами в Баку, другие засветились со «Сборной Баку» на Первом канале», — говорит Лазымова, подчеркивая, что команда настроена на попадание в одну из знаковых лиг.

А это, как известно, либо премьер лига, либо высшая, игры которых транслируются по Первому каналу России. Есть, конечно, и множество других престижных лиг, попасть в которые мечтают многие молодые квнщики.

«Нацелены на Высшую лигу. Если не в этот раз, то сделаем все, чтобы вернуть азербайджанский КВН на Первый канал. У нас для этого есть все возможности и главное, молодые таланты, которые готовы к новым завоеваниям во благо азербайджанского юмора», — делится Г.Лазымова планами команды.

Напомним, что самое результативное участие Азербайджана на фестивале «КИВиН» последних лет было у команды «Сборная Баку», которая представляла Азербайджанский клуб веселых и находчивых в Сочи, под руководством Рашада Азизова 4 раза подряд – с 2013 по 2017 годы. Получив мощный старт и набравшись опыта в Азербайджанской лиге КВН, ребята разбежались по самостоятельным проектам. Часть участников пробует силы в проекте «Как по маслу» в Лиге Смеха (Украина), Иса Рагимов занимается авторскими проектами и регулярно выступает в стендап клубах Москвы, работает ведущим мероприятий, а Нариман Алиев стал оперным певцом и работает в театре в Екатеринбурге. Еще один известный бакинец из «Сборной Баку» — Алик Джафаров выступает в команде «Планета Сочи» в Высшей лиге.

Участница команды «Сборная телевизионных ведущих» Сабина Багирова впервые находится в Сочи:

«Все команды, которые приехали на фестиваль, как одна большая дружная семья! Долгие годы в азербайджанских командах на сцене не появлялись девушки. В этом году мы решили сделать совершенно новый концепт и у нас в команде сразу 2 представительницы прекрасного пола. Думаю, мы, девушки поможем нашим парням быть еще более веселыми и находчивыми», — заявила она в интервью #.

Капитан команды Гусейнали Шахвердиев настроен решительно:

«Каждый год в январе в Сочи со всей России, с дальнего и ближнего зарубежья съезжаются команды КВН. Побывать на этом фестивале — честь для каждого КВНщика. На фестивале нашу команду ждала очень дружелюбная и добрая атмосфера. Быть квнщиком и не быть в Сочи – просто невозможно. Поэтому официально от своего имени заявляю – в Сочи должен побывать каждый квнщик, и, безусловно, ежегодное участие на этом фестивале команды из Азербайджана — это серьезная победа Азербайджанского клуба веселых и находчивых», — заявил он корреспонденту #.

Гала концерт фестиваля «КиВиН» состоится 23 января. В нем примут участие команды, прошедшие отбор в главные лиги. Будем ждать хороших вестей от нашей команды из Сочи и добавим, что поддержку нашей команде оказывает Министерство молодежи и спорта.