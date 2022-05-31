В последнее время распространились слухи о том, что в стране действуют ограничения на продажу бензина «A-95 PREMİUM» и в ближайшее время эта марка бензина подорожает. Профильные ведомства неоднократно делали заявления по этому поводу, но слухи продолжают распространяться.

Как сообщили в ответ на запрос АПА-Экономикс в Службе по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR, распространяемая информация не соответствует действительности. Ни о каких ограничениях, подорожании не может быть и речи: «Скорее всего, ограничения были связаны с технической проблемой, возникшей на каких-то заправочных станциях».

Отметим, топливо «A-95 PREMİUM» и «A-98 SUPER» в стране не производится. В настоящее время Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, находящийся на балансе SOCAR, производит только бензин марки «АИ-92», в то время как вышеуказанные марки бензина импортируются в страну.

Цена на бензин марки «АИ-92» регулируется Тарифным (ценовым) советом. Цены на другие марки бензина зависят от их рыночных цен.

Цены на бензин «A-95 PREMİUM» и «A-98 SUPER» в последний раз повышались 15 сентября прошлого года. В настоящее время «А-98» продается за 1,9 маната, а «А-95» – за 1,6 маната. Ранее цена 1 литра бензина «А-95 PREMIUM» составляла 1,45 маната, а цена бензина «А-98 SUPER» – 1,6 маната.