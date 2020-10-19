В Словении объявили эпидемию коронавируса

«По официальным данным о количестве инфицированных в Словении мы подошли ко второй волне эпидемии COVID-19. Мы наблюдаем его быстрое и экспоненциальное распространение среди населения, которое намного превышает нормальную заболеваемость. Текущая эпидемиологическая ситуация с распространением инфекции вируса SARS-COV-2 требует немедленного объявления эпидемии на всей территории Республики Словения, поскольку все статистические регионы достигают или превышают уровень заболеваемости, необходимый для объявления эпидемии», — сообщил кабмин, решение вступило в силу в понедельник.(РИА Новости)