В Словении объявили эпидемию коронавируса

Правительство Словении провозгласило эпидемию COVID-19 на территории всей страны, решение вступило в силу в понедельник, сообщил кабинет министров.
По последним данным минздрава Словении, в воскресенье в стране было выявлено 726 новых больных при 3765 тестированных, что составляет высокий показатель заражения в 19%. В субботу кабмин сообщил о 898 выявленных больных, что стало новым национальным рекордом заболеваемости.
«По официальным данным о количестве инфицированных в Словении мы подошли ко второй волне эпидемии COVID-19. Мы наблюдаем его быстрое и экспоненциальное распространение среди населения, которое намного превышает нормальную заболеваемость. Текущая эпидемиологическая ситуация с распространением инфекции вируса SARS-COV-2 требует немедленного объявления эпидемии на всей территории Республики Словения, поскольку все статистические регионы достигают или превышают уровень заболеваемости, необходимый для объявления эпидемии», — сообщил кабмин, решение вступило в силу в понедельник.(РИА Новости)