В связи с ситуацией на Украине в Словакии был развернут первый из трех комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ТАСР.

Комплекс был установлен на авиабазе в местечке Слиач в центральной части страны для обеспечения защиты этого региона. По данным агентства, вскоре в Словению прибудут еще два ПВО Patriot, один из которых находится в обслуживании солдат Германии, а второй — Нидерландов.

20 марта сообщалось, что в Словакию начали прибывать подразделения НАТО для развертывания в стране системы противовоздушной обороны Patriot. Глава минобороны Ярослав Надь подчеркнул, что новая система не призвана заменить уже находящийся на вооружении вооруженных сил республики комплекс С-300.