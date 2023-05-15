Президент Словакии Зузана Чапутова назначила в понедельник новое правительство республики во главе с премьер-министром Людовитом Одором.

Как сообщает #, трансляцию торжественной церемонии назначения, прошедшую во дворце главы государства, вел телеканал ТА-3.

Людовит Одор родился 2 июля 1976 года в городе Комарно на юге Словакии. По национальности он венгр. Как новый премьер сообщил в одном из интервью, словацкий язык он полностью освоил только в вузе. По образованию Одор экономист и придерживается либеральных взглядов. Глава правительства выражает поддержку Украине и критически рассматривает действия руководства РФ. Ранее он был советником экс-премьера Словакии Иветы Радичовой. Одор до 14 мая включительно занимал должность заместителя председателя Национального банка Словакии.

Министром иностранных и европейских дел стал карьерный дипломат Мирослав Влаховский, министром внутренних дел — Иван Шимко, финансов — Михал Хорват. Оборонным ведомством будет руководить Мартин Скленар. Министром экономики назначен бывший руководитель национальной системы электропередачи Петер Довгун, а портфель министра сельского хозяйства и развития сельских районов получил экс-глава управления ветеринарного и продовольственного контроля Йозеф Биреш.

Чапутова на фоне усиливавшегося в Словакии правительственного кризиса сформировала правительство из чиновников-профессионалов без участия политических партий. Оно, как сказала президент Словакии ранее, призвано стабилизировать ситуацию на политической сцене перед намеченными в стране на 30 сентября досрочными парламентскими выборами. 7 мая исполнявший обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер на фоне усиливающегося правительственного кризиса объявил об отставке. Вместе с ним, согласно действующему законодательству, ушел в отставку весь его кабмин.