Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик в эфире Словацкого ТВ заявил, что поставки газа в страну останавливать нельзя, передает РИА Новости.

«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из РФ) рублем, то платим рублем», — сказал министр.

Он добавил, что около 85% необходимого газа поступает в Словакию из России. По его словам, для диверсификации поставок топлива необходимо несколько лет, а на решение актуальной ситуации осталось около шести недель.

«Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа», — подытожил Сулик.