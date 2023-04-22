Тысячи жителей Гётеборга на западном побережье Швеции в субботу приняли участие в демонстрации против членства страны в НАТО. Люди с плакатами и транспарантами «Нет НАТО» и «Остановить «Аврору 23» (проходящие сейчас военные учения с участием частей стран Североатлантического альянса) прошли по центру города, перекрыв в нескольких местах движение общественного транспорта.

«Мы абсолютно не хотим вступать в эту войну великих держав, в которую вовлечены США, Китай и Россия, в которой мы будем играть роль вассала в играх большой политики», — приводит газета Göteborgs-Posten слова одного из участников шествия. «Ни одного солдата, ни одной винтовки, ни одной кроны военным НАТО», — скандировали участники демонстрации.

«Мы здесь, потому что хотим сохранить политику неприсоединения, — заявила член оргкомитета мероприятия Гуннель Берге. — Война не приносит никакой защиты, это лишь смерть солдат и гражданских лиц». По словам одной из демонстранток Эвелины Оррлёв, вопрос вступления Швеции в НАТО надо решать с помощью референдума.

По оценке городской полиции, в акции приняли участие от 2 тыс. до 2,5 тыс. человек. Демонстрация прошла мирно, без инцидентов.