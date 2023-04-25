С 17 апреля по 11 мая Швеция проводит крупнейшие военные учения за последние 25 лет. В них принимают участие 26 000 солдат из 14 стран. Большинство военнослужащих, принимающих участие в учениях, прибыли из стран НАТО — США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Латвии, Литвы, Дании, Австрии, Германии и Франции, а также из Австрии и Украины. Об этом сообщило Международное французское радио.

Среди мест проведения маневров — расположенный в Балтийском море острове Готланд, имеющий стратегическое значение.

Швеция подала заявку на присоединение к Североатлантическому союзу вместе с Финляндией в мае 2022 года. Российское полномасштабное вторжение в Украину положило конец двухвековому нейтралитету Швеции.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Кандидатура Швеции, заявку которой должны ратифицировать все страны-члены союза, до сих пор сталкивается с противодействием со стороны Анкары и Будапешта. (svoboda.org)