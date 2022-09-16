В Шуше прошел тюркский бизнес-форум, посвященный восстановлению и развитию освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает #, форум состоялся при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ), Тюркской торгово-промышленной палаты, Министерства экономики Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей).

Наряду с Азербайджаном в мероприятии принимали участие представители государственных структур, а также различных организаций и дипломатического корпуса, бизнесмены четырех постоянных членов Организации тюркских государств (Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана) и Венгрии в качестве страны-наблюдателя. Целью форума является дальнейшее углубление экономических, деловых и инвестиционных связей между тюркскими государствами, содействие диалогу между предпринимателями, представление иностранным бизнесменам экономического и инвестиционного потенциала Карабахского региона.

На форуме выступили официальные лица, состоялись двусторонние встречи, специальная сессия на тему «Инвестиционные возможности в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”.