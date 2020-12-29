В Шуше появились первый банкомат и платежный терминал

В освобожденном от оккупации городе Шуша установлены банкомат и платежный терминал ОАО «Kapital Bank».

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, посредством терминала можно воспользоваться услугой кредитных платежей, поступлений на текущие счета, пополнения баланса карты, платежей по различным государственным учреждениям, коммунальным услугам и услугам связи, а также услугой денежных переводов.

В ближайшее время также будет возможно пополнение смарт-счетчиков «Азеригаз» и «Азерсу» посредством терминалов.