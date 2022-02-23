«В числе предложений — восстановление консерватории в Шуше. Мы проводим обсуждения в связи с этим».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр культуры Анар Каримов на общественной дискуссии «Вызовы и возможности для бизнеса в творческой индустрии».

«Как вам известно, в нашей культурной столице Шуше был филиал консерватории. В настоящее время готовится генеральный план по Шуше. В нем предусмотрено восстановление находящихся там учреждений культуры. Ведутся переговоры о восстановлении консерватории, готовится концепция», — отметил министр.