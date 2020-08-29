В Шотландии продали самого дорогого барана в мире

Самого дорогого барана в мире продали на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии за рекордные 367,5 тысячи фунтов (около 490,6 тысячи долларов), сообщило британское издание Independent.

По его данным, речь идет о баране породы тексель по кличке Double Diamond (Двойной Бриллиант). Начальная ставка составляла 10,5 тысячи фунтов (около 14 тысяч долларов).

Итоговая цена, предложенная тремя покупателями, стала рекордно высокой как для Великобритании, так и для всего мира. Предыдущий рекорд установлен на аукционе в шотландском Ланарке в 2009 году. Тогда самый дорогой баран был продан за 231 тысячу фунтов.

Бараны породы тексель — одни из наиболее популярных в Великобритании, их выращивают для размножения, в особенности из-за отличного качества мяса. Именно поэтому цены на этих животных настолько высоки.