В школах Азербайджана отменен единый звонок на перемену.

Об этом говорится в письме замминистра образования Махаббат Велиевой, направленном в Минобразования Нахчыванской Автономной Республики, районные (городские) отделы (управления) образования и учебные заведения, находящиеся в подчинении образовательного ведомства республики.

Отмечается, что цель этого шага — не допустить скопления учащихся в коридорах и школьном дворе. Время перемены будет регулироваться по графику для каждого класса. Учитель по окончании урока должен следить за тем, чтобы все ученики выходили из класса на перемену.