В школах Азербайджана отменен единый звонок на перемену

В школах Азербайджана отменен единый звонок на перемену.

Об этом говорится в письме замминистра образования Махаббат Велиевой, направленном в Минобразования Нахчыванской Автономной Республики, районные (городские) отделы (управления) образования и учебные заведения, находящиеся в  подчинении образовательного ведомства республики.

Отмечается, что цель этого шага — не допустить скопления учащихся в коридорах и школьном дворе. Время перемены будет регулироваться по графику для каждого класса. Учитель по окончании урока должен следить за тем, чтобы все ученики выходили из класса на перемену.

| 2020-09-14T19:17:32+04:00 14 сентября 2020, 21:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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